الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 2942 مواطنا وإجراء 65 عملية خلال قافلة طبية في الجيزة

قافلة طبية بمحافظة
قافلة طبية بمحافظة الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال متابعة نتائج القافلة الطبية الشاملة التي نظمتها محافظة الجيزة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.
 

وأضاف محافظ الجيزة أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها تمكنت من توقيع الكشف الطبي علي 2942 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك في جميع التخصصات (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة - جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- علاج طبيعي - الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء). 

 وأوضح أنه تم إجراء 65 عملية جراحية بمستشفى الواحات البحرية وذلك علي مدار 4 أيام خلال الفترة من الاثنين الموافق 2023/10/23 وحتي يوم الخميس الموافق 2023/10/26 ويأتي ذلك في إطار دعم المناطق النائية بالقوافل الطبية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم. 

محافظ الجيزة يثمن دور مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة

وثمن محافظ الجيزة، الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة حياة كريمة وجامعة القاهرة في دعم سبل تنمية المجتمع، مؤكدا على استمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة. 

 ولفت محافظ الجيزة أن المحافظة، لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم تلك المبادرات الصحية، التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

وشهدت القافلة عدد من الفعاليات المجتمعية لأساتذة جامعة القاهرة، والتى تضمنت تقديم برامج تعليمية تثقيفية لرياض الأطفال، بالإضافة إلي التوعية لقضية تعليم الكبار ما بين الواقع والمأمول وذلك بناءً علي البروتوكول المبرم بين محافظة الجيزة، ومستشفيات جامعة القاهرة ومؤسسة حياة كريمة.

قافلة طبية بمحافظة الجيزة
قافلة طبية بمحافظة الجيزة
قافلة طبية بمحافظة الجيزة
قافلة طبية بمحافظة الجيزة
قافلة طبية بمحافظة الجيزة
قافلة طبية بمحافظة الجيزة
قافلة طبية بمحافظة الجيزة
قافلة طبية بمحافظة الجيزة
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