تحرك برلمانى بسبب عدم التزام التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتو علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم التزام بعض التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

خطوة مهمة تفاءل بها المواطنون

وقال عصام في طلب الإحاطة: "شهدت الأيام الماضية، خطوة هامة من الحكومة بإعلان الدكتور رئيس مجلس الوزراء عن مبادرة تخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بنسب تتراوح من ١٠ إلى ٢٥ في المائة، وذلك بالتنسيق مع الشركات واتحاد الغرف التجارية مراعاة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين".

مسئولون بالغرف التجارية أكدوا عدم التزام بعض التجار بمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

وأضاف عضو مجلس النواب أنه عقب تلك الخطوة الهامة التى تفاءل بها المواطنون البسطاء، أعلن مسئولون بالغرف التجارية عن عدم التزام بعض التجار بتلك المبادرة، ثم أصدر الاتحاد العام للغرف التجارية بيانا يناشد فيه تجار التجزئة في ربوع مصر، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين أو المستوردين أو شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع أو الأسعار المطبوعة على السلعة.

تحذير حاد لتجار التجزئة

وتابع أن الاتحاد في بيانه وجه تحذيرا حادا إلى تجار التجزئة من تجاوز تلك الأسعار المعلنة، حيث سيتم حرمان المحال المخالفة من كافة خدمات الغرفة التجارية، بخلاف الإجراءات التي قد تتخذ من الهيئات المعنية.

ويتساءل.. ما مدى التنسيق بين الدولة ومنفذى المبادرة وما آليات الحكومة لضبط منظومة الأسعار؟

ووجه النائب محمود عصام سؤالا للحكومة عن مدى التنسيق الذى تم مع تلك الجهات قبل إعلان المبادرة، وما آليات الحكومة للتدخل لضبط منظومة الأسعار لا سيما أسعار السلع الاستراتيجية ومنها السلع الغذائية؟.