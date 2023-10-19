الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد المعارض والمنافذ التجارية للتأكد من تخفيض أسعار السلع الغذائية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

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وتفقد محافظ الغربية، معرضي معا ضد الغلاء بحي أول وثان المحلة، حيث اطمأن على توافر احتياجات المواطنين من كافة السلع وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

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وأشاد المحافظ، خلال تفقده للمعرض بـ تنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية التي تهم المواطن، وخاصة السلع الغذائية الأساسية كالأرز، السكر، الزيت، السمن وبيض المائدة.

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والتقى رحمي، خلال جولته بالمحلة الكبرى، بعدد من المواطنين وحرص على الاستماع لآرائهم حول مدى توافر السلع الغذائية بالأسواق، وجودتها.

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وشدد رحمي، على رؤساء المدن بتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.

جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة.

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محافظ الغربية معرضي معا ضد الغلاء بحي أول وثان المحلة ضد الغلاء تنوع المنتجات وجودتها مديريات التموين الصحة والطب البيطري المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة اللواء هشام رفعت رئيس حي اول المحلة

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