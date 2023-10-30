بعد إخلاءها من السائحين.. استمرار رسو الباخرة "المثقوبة" بمرسى معبد كوم أمبو

شهد مرسى معبد كوم أمبو شمال محافظة أسوان، استمرار رسو الباخرة السياحية التي تعرضت لثقب أثناء وصولها إلى المرسى أول أمس، وذلك نظرًا لإتمام أعمال الصيانة وإصلاح الثقب الموجود فيها.

رسو الباخرة السياحية والاستعانة بفرق الصيانة

وكشف مصدر مسئول، أنه تم استمرار رسو الباخرة السياحية فى نفس مكانها مرسى معبد كوم أمبو لحين الاستعانة بفرق الصيانة لإصلاحها بشكل كامل.

وأوضح المصدر، أن الباخرة أثناء قدومها من مدينة إدفو إلى مرسى مدينة كوم أمبو، الموجود تحديدًا بمنطقة البيارة اكتشف فريق العمل على متنها بأن هناك ثقب فيها، مشيرًا إلى أنه على الفور تم إبلاغ الجهات المختصة وإخلاءها من جميع النزلاء الذين على متنها ويبلغ عددهم 76 سائحا من مختلف الجنسيات.

وتابع أنه بعد إخلاء الباخرة السياحية من السائحين والعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة، تم استقرار الباخرة لحين إتمام أعمال صيانتها وعودتها مرة أخرى لاستكمال رحلتها السياحية، لافتًا إلى أن السائحين الذين تم إخلائهم من على متن الباخرة استكملوا برنامجهم السياحى وتم نقلهم إلى باخرة أخرى للانتقال لمدينة أسوان لزيارة الاماكن الأثرية والمناطق السياحية داخل المحافظة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الجهات المعنية، تمكنت بالتعاون مع أهالى منطقة البيارة بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء السبت المضاي، من إخلاء باخرة سياحية تضم 76 سائحا من جنسيات مختلفة، وذلك بعد تعرض الباخرة لثقب أثناء رسوها بمرسى معبد كوم أمبو.



وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بتعرض باخرة سياحية أثناء رسوها بمرسى معبد كوم أمبو شمال محافظة أسوان لثقب وهو ما تسبب في إصابة السائحين بحالة من التوتر والقلق.



انتقلت الجهات المعنية لضمان البلاغ وتم إخلاء الباخرة من السائحين وتوصيلهم لمكان آمن.