إخلاء باخرة سياحية تضم 76 سائحًا بعد تعرضها لثقب بمرسى كوم أمبو (صور)

تمكنت الجهات المعنية بالتعاون مع أهالى منطقة البيارة بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، من إخلاء باخرة سياحية تضم 76 سائحا من جنسيات مختلفة، وذلك بعد تعرضها لثقب أثناء رسوها بمرسى معبد كوم أمبو.

تفاصيل الواقعة



وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بتعرض باخرة سياحية أثناء رسوها بمرسى معبد كوم أمبو شمال محافظة أسوان لثقب، وهو ما تسبب في إصابة السائحين بحالة من التوتر والقلق.

انتقال الجهات المعنية



انتقلت الجهات المعنية والأمنية إلى مكان البلاغ مباشرة، وتم إخلاء الباخرة من السائحين الذي بلغ عددهم 76 شخصا وتوصيلهم لمكان آمن.

وبالتحريات الأولية لرجال الأمن، تبين أن الباخرة أثناء قدومها من مدينة إدفو اكتشف الطاقم وجود ثقب وانتقلت الجهات المعنية وسيطرت على الموقف بمرسى كوم أمبو.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

اخلاء باخرة سياحية

اخلاء باخرة سياحية