كنيسة أسوان تنظم أمسية للصوم والصلاة التوبة من أجل السلام في الأراضي المقدسة والعالم

نظمت مساء أمس، كنيسة العذراء الحبل بلا دنس والقديس دانيال كومبوني، بأسوان، أمسية للصوم والصلاة التوبة، من أجل السلام في الأراضي المقدسة، والعالم.

جاء ذلك تزامنًا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتخصيص السابع والعشرين من الشهر الجاري، للصوم والصلاة والتوبة، من أجل السلام في الأراضي المقدسة، والعالم.

شارك في الصلاة القمص أنطونيوس ذكري، راعي الكنيسة، والأب أمجد عزت، الراعي المساعد، والأب برينو الكومبونياني، حيث تأمل الأب أمجد مع أبناء وبنات خدمة التعليم المسيحي بالرعية حول "الصلاة من أجل سلام الإنسان"، دون تميز شعب، أو دولة عن الأخرى، مصلين من أجل سلام الأراضي المقدسة، وبلادنا الحبيبة مصر

واختتمت الأمسية الروحية بتلاوة صلاة المسبحة الوردية، من أجل السلام في العالم، خاصة الأراضي المقدسة، بمشاركة خدام، وأبناء وبنات نشاط التعليم المسيحي بالكنيسة.

بابا الفاتيكان

ترأس قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مساء الجمعة، يوم صوم وصلاة وتوبة في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان.

وقال البابا فرنسيس في النداء الذي وجهه في وقت سابق: "سنعيش ساعة صلاة بروح التوبة لنطلب السلام لأيامنا والسلام في هذا العالم، كذلك أطلب من جميع الكنائس الخاصة أن تشارك في إعداد مبادرات مماثلة تشمل شعب الله".

وتابع البابا فرنسيس: "يتوجه الفكر نحو فلسطين وإسرائيل، إن عدد الضحايا يتزايد والوضع في غزة يائس، من فضلكم، ليتم القيام بكل ما هو ممكن لتجنب كارثة إنسانية، إن الامتداد المحتمل للصراع هو أمر مثير للقلق في حين أن هناك العديد من جبهات الحرب المفتوحة في العالم".

وعقدت لجنة الحوار الدولية بين الكنيسة الأنجليكانية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، اجتماعها العاشر في الأردن في الفترة من 24 – 27 أكتوبر لعام ٢٠٢٣م، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر.

بدأت جلسات الحوار بالصلاة من أجل السلام والعدالة في المنطقة، وأعربت اللجنة عن تضامنها العميق مع شعب غزة، وانضم المطران حسام نعوم رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بإقليم القدس والشرق الأوسط إلى إحدى جلسات الاجتماع وأَطلع اللجنة على الوضع في المنطقة ودعي للصلاة من أجل السلام.