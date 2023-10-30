القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023.. وموعد إقامة الحفل

زاد البحث عن القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023، وذلك لرغبة عدد كبير من عشاق رياضة كرة القدم في مختلف دول العالم في مشاهدة حفل التتويج واختيار أفضل لاعب في هذا الموسم حيث يعد الحدث الكروي السنوي الذي يرغب قطاع عريض من جماهير الساحرة المستديرة في مشاهدته.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023

حصلت مجموعة من القنوات الفضائية على حقوق البث لحفل البالون دور (الكرة الذهبية) والذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول لاختيار أفضل لاعب في هذا الموسم حيث تعرض من خلال التقرير قائمة القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023 وهى كما يلي:-

قناة bein sport news

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12264.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: hd.

قناة on time sport1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

جودة القناة: hd.

القناة المغريبية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12207.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: hd.

موعد حفل البالون دور 2023

تقام حفل البالون دور (الكرة الذهبية) مساء اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكه المكرمة والساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وذلك وفقا للموعد الذي أعلنته مجلة فرانس فوتبول لاختيار أفضل لاعب في هذا الموسم 2023.

يشهد الحفل تسليم جائزة أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعبة بجانب جائزتي ياشين لأفضل حارس مرمي وجائزة كوبا لأفضل لاعب صاعد في العالم وسيام الإعلان عن جائزة مولر التي تمنح للاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في المباريات الرسمية فقط على مدار الموسم المروي الكامل.

ميسي يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تتويجا بالكرة الذهبية

حقق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية خلال مسيرته الكروية 7 مرات وذلك خلال الأعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 فيما تم ترشيح اللاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى قائمة المرشحين للحصول على الجائزة خلال العام الجاري.

اقرأ أيضا

محمد صلاح ينافس ميسي على جائزة الكرة الذهبية