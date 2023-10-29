أسماء المرشحين الـ30.. موعد حفل توزيع الكرة الذهبية 2023 لجائزة بالون دور

يهتم عاشقو الساحرة المستديرة بمتابعة حفل توزيع الكرة الذهبية المعروف بـ"بالون دور" كونها الجائزة الأهم والأكبر في كرة القدم، وتمنح من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، وعلى الصعيد المحلى تحظى تلك الجائزة بشعبيرة أكبر في مصر بسبب ترشح نجم منتخب مصر و- نادي ليفربول، فخر العرب محمد صلاح لنيلها لعدة أعوام متتالية وهو على رأس المرشحين هذا العام.

موعد حفل توزيع الكرة الذهبية 2023 بالون دور

تم الإعلان عن موعد حفل الكرة الذهبية “ البالون دور 2023 من قبل مجلة فرانس فوتبول، وسيتم إقامة المباراة غدًا الإثنين الموافق 30 أكتوبر في باريس، سيتم عقد الحفل في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023

سيتم بث حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة، وسيتم نقلها أيضًا عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية.

وفيما يتعلق بالترددات، فإن تردد قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة هو 12245، والاستقطاب هو أفقي، ومعدل الترميز هو 27500، ومعامل تصحيح الخطأ هو 2/3.

وأما تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية، فهو 10853، والاستقطاب هو أفقي، ومعدل الترميز هو 27500، ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

المرشحين لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" 2023 بالترتيب

محمد صلاح - نادي ليفربول.

كريم بنزيما - نادي اتحاد جدة

يوسكو غفارديول - نادي مانشستر سيتي.

جمال موسيالا - نادي بايرن ميونخ.

جود بيلينغهام - نادي ريال مدريد.

كيفين دي بروين - نادي مانشستر سيتي

إقرأ أيضًا: محمد صلاح أبرز المرشحين.. موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2023

أندريه أونانا - نادي مانشستر يونايتد

بوكايو ساكا - نادي أرسنال

إيرلينغ هالاند - نادي مانشستر سيتي

نيكولو باريلا - نادي إنتر ميلان

ياسين بونو - نادي الهلال السعودي

فينيسيوس جونيور - نادي ريال مدريد

جوليان ألفاريز - نادي مانشستر سيتي

مارتن أوديغارد - نادي ارسنال

إلكاي غوندوغان - نادي برشلونة

ليونيل ميسي - نادي إنتر ميامي

بيرناردو سيلفا - نادي مانشستر سيتي.

إيميليانو مارتينيز - نادي أستون فيلا

خفيتشا كفاراتسخيليا - نادي نابولي

روبن دياز - نادي مانشستر سيتي

روبرت ليفاندوفسكي - نادي برشلونة

لاوتارو مارتينيز - نادي إنتر ميلان

رودري - نادي مانشستر سيتي

أنطوان غريزمان - نادي أتلتيكو مدريد.