محمد صلاح أبرز المرشحين.. موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2023

حفل توزيع الكرة الذهبية المعروف بجائزة "البالون دور" من أهم الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة ويتابع الحفل محبي ومشجعي لاعبي كرة القدم الأبرز في المنتخبات العالمية والأندية الأوروبية الأكبر حول العالم وهو حفل سنوي يأتي في أكتوبر من كل عام.

موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2023

يترقب محبو كرة القدم حول العالم الإعلان عن صاحب الكرة الذهبية لعام 2023 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة سنويًا، خلال حفل يقام بعد غد الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023 في تمام التاسعة بتوقيت مصر، ويقام في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيتم الإعلان عن أفضل لاعب من ضمن قائمة تضم 30 اسمًا تم الإعلان عنهم سابقًا من قبل المجلة، ويزين نجمنا المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهي ليست المرة الأولى التي يرشح فيها لتلك الجائزة العالمية، وتضم قائمة المرشحين بجانب محمد صلاح نجوم آخرين مثل ليونيل ميسي وإيرلينغ هالاند وكيليان مبابي، في حين غاب عن القائمة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ عام 2005.

ميسي أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023

يعد لاعب فريق إنتر ميلان الأمريكي، ليونيل ميسي الأكثر تتويجًا بالجائزة بسبع مرات، وهو أبرز المرشحين لحصد الجائزة في عام 2023 بعد قيادته منتخب بلاده لتحقيق لقب كأس العالم 2022 في قطر.

يُذكر أن أخر الحاصلين على جائزة الكرة الذهبية لعام 2022 كان النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد حصد مع فريق السابق ريال مدريد معظم البطولات الأسبانية والدولية والأوربية.

المرشحين للكرة الذهبية "البالون دور" 2023

وإليكم القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة "الكرة الذهبية" عام 2023 والتي تضم 30 اسم هم الأبرز عالميًا:

1- محمد صلاح - ليفربول.

2 - جمال موسيالا - بايرن ميونخ.

3 - جوشكو جفارديول - لايبزيج ومانشستر سيتى.

4 - أندريه أونانا - مانشستر يونايتد

5 - كريم بنزيما – اتحاد جدة السعودى.

6 - بوكايو ساكا - أرسنال

7 - كيفين دى بروين - مانشستر سيتى.

8 - جود بيلينجهام - ريال مدريد.

9 - برناردو سيلفا - مانشستر سيتى.

10 - كولو موانى -باريس سان جيرمان - إينتراخت فرانكفورت.

11 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

12 - كفارا تسيخيليا - نابولي.

13 - روبن دياز - مانشستر سيتي.

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14 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان.

15 - إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا.

16 - ياسين بونو - إشبيلية والهلال

17 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

18 - مارتين اوديجارد - أرسنال.

19 - جوندوجان - مانشستر سيتي وبرشلونة.

20 - جوليان ألفاريز - مانشستر سيتى.

21 - ليونيل ميسي - إنتر ميامي.

22 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد.

23 - رودري - مانشستر سيتي.

24 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.

25 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان.

26 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان.

27 - هاري كين - توتنهام.

28 - لوكا مودريتش - ريال مدريد.

29 - فيكتور أوسيمين - نابولي.

30 - كيم مين جاي - نابولي.