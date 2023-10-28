موعد الكرة الذهبية 2023.. وأبرز المرشحين لها هذا العام

يحظى موعد الكرة الذهبية 2023.. وأبرز المرشحين لها على نسب مشاهدة عالية عبر موقع جوجل البحثي، وذلك مع اقتراب إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس حيث يتم تقديم الإعلان عن اسم أفضل لاعب في العالم لهذا العام 2023 ويحصل على الجائزة حيث يتم التنافس بين 30 لاعب محترف من كافة بلاد العالم.

موعد الكرة الذهبية 2023

أكدت مجلة فرانس فوتبول أن موعد الكرة الذهبية 2023 سيكون يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر الجاري وذلك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث تم إعلان أسماء المرشحين لنيل الجائزة يوم 6 سبتمبر الماضي ويتم التصويت لهم حيث يتم إعلان اسم اللاعب الأكثر حصولا على الأصوات.

وتعد الكرة الذهبية جائزة "البالون دور" سنوية تمنح من مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب كرة قدم حيث يتم التصويت من قبل الصحفيين المتخصصين في رياضة كرة القدم وهى جائزة من عام 1956 حيث تضم قائمة المرشحين هذا العام نحو 30 لاعب.

أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة البالون دور 2023

تضم قائمة المرشحين لنيل جائزة البالون دور 2023 الكرة الذهبية الأسماء التالية:-

اللاعب محمد صلاح من نادي ليفربول.

اللاعب جمال موسيالا من نادي بايرن ميومخ.

اللاعب جوشكو جفارديول من نادي لايبزيج ومانشستر سيتي.

اللاعب أندرية أونانا من نادي مانشيسار يونايتد.

اللاعب كريم بنزيما من نادي ريال مدريد وجدة السعودي.

اللاعب بوكايو ساكا من نادي أرسنال.

اللاعب كيفين دي بروين من نادي مانشستر سيتي.

اللاعب جود بيلينجهام من نادي ريال مدريد.

اللاعب برناردو سليفا من نادي مانشستر سيتي.

اللاعب كولو مواني من نادي باريس سان جيرمان.

اللاعب إيرلينج هالاند من نادي مانشسار سيتي.

اللاعب كفارا تسيخيليا من نادي نابولي.

اللاعب روبن دياز من نادي مانشستر سيتي.

اللاعب نيكولو باريلا من نادي إنتر ميلان.

اللاعب إيميانو مارتينيز من نادي أستون فيلا.

اللاعب ياسين بونو من نادي إشبيلية والهلال.

اللاعب فينيسيوس جونيور من نادي ريال مدريد.

اللاعب مارتين ارويجارد من نادي أرسنال.

اللاعب جوندوجان من نادي منشيستر سيتي وبرشلونة.

اللاعب جوليان ألفاريز من نادي مانشيستر سيتي.

اللاعب ليونيل ميسي من نادي باريس جيرمان.

اللاعب أنطوان جريزمان من نادي أيلتيكو مدريد.

اللاعب رودري من نادي مانشستر سيتي.

اللاعب روبرت ليفاندوفسكي من نادي برشلونة.

اللاعب لاوتارو مانينيز من نادي إنتر ميلان.

اللاعب كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان.

اللاعب هاري كين من نادي توتنهام.

اللاعب لوكا كودريتش من نادي ريال مدريد.

اللاعب فيكتور أوسيمين من نادي نابولي.

اللاعب كيم مين جاي من نادي نابولي.

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