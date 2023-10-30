الإسكندرية تبدأ تنفيذ برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية

بدأت محافظة الإسكندرية تنفيذ برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمركز الإسكندرية للتدريب بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

إعداد كوادر نسائية قادرة على تولى المناصب القيادية

وأكد محافظ الإسكندرية على الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة وإعداد كوادر نسائية قادرة على تولى المناصب القيادية، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وثمن "الشريف" ما حققته المرأة المصرية في كل المجالات، لافتًا إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

البرنامج يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلى 50

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 إلى 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورئدات الأعمال.

وتابعت نائب محافظ الإسكندرية، كما يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن علي القيادة وادارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.

وكان قد أكد اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلاقات الحكومية، خلال افتتاح الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" في الثالث من أكتوبر الجاري، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أطلقت برنامج "المرأة تقود" لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يتيح لهن فرصًا أوسع في التعيين والالتحاق بالوظائف.

وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محفّزًا فكريًا، وحاضنة التقدم التحويلي لتنمية الإنسان وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة في المهارات القيادية، حيث تعمل الأكاديمية على خلق كتلة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة، والتي تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.

برنامج المرأة تقود بمحافظة الإسكندرية

برنامج المرأة تقود بمحافظة الإسكندرية