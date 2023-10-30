الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صفوت العالم لـ"الدستور": "القاهرة الإخبارية" أثبتت بجدارة أنها عاصمة الخبر

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

هنأ الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام، القائمين على قناة القاهرة الإخبارية على مرور عام كامل على انطلاقها، مشيرًا إلى أن القناة حققت نجاحًا منقطع النظير في نقل الأحداث والأخبار وطوَّرت من أدواتها وأسلوبها في رصد الأحداث.

وقال لـ"الدستور"، إن انطلاق قناة القاهرة الإخبارية كان مبشرًا وخلال فترة قصيرة قدمت القناة وشبكة مراسليها ومكاتبها في أرجاء العالم والوطن العربي تجربة إعلامية مختلفة وفريدة يحتذى بها من حيث تحري الدقة والموضوعية.


وذكر أن القناة استطاعت التواجد بقوة على الساحة الإعلامية الدولية والإقليمية وقدمت تغطية ناجحة لعدد من الأحداث المهمة خلال العام؛ لعل أبرزها أحداث غزة حاليًا والسودان وغيرها من الأحداث الهامة التي تميزت  بتغطية حيادية ومهنية ووجود الرأى والرأى الآخر؛ ما جعلها تفرض نفسها على الساحة الإعلامية بشكل متميز.

قناة القاهرة الإخبارية 

وأكد صفوت العالم، أن قناة القاهرة الإخبارية بالفعل أصبحت عاصمة الخبر، فقد تناولت القضايا الشائكة على الساحة بشكل مهنى؛ فجعلت الجميع يرى إيقاعًا مختلفًا فى تناول الأخبار، فقد تميزت بتقديم رؤية جيدة، من حيث عرض الأخبار وتحليلها، سواء الإقليمية أو العالمية، طالبا من القائمين على القناة الاستمرار على نفس النهج مع التطوير بشكل مستمر؛ ما يجعلها دائما تحقق النجاح المنشود فى ظل المنافسة المتعاظمة والمتزايدة من قبل القنوات الإخبارية العربية والدولية.


وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا سياسيًا كبيرًا ورسما جديدا للمنطقة بأكملها، وهو ما سيصعب من أي مهمة لأي منصة إعلامية، مشيرًا إلى أن قناة "القاهرة الإخبارية" استطاعت بكوادرها الإعلامية المختلفة أن تقدم نموذجًا يحتذى به، وأن تكون بحجم الحدث الذي تقدمه.

 

وأعرب صفوت العالم، عن فخره بالتناول الشديد والمهنية للأحداث وسعي المراسلين إلى تقديم تغطية حية، رغم المخاطر الكبيرة، لافتًا إلى أن قناة "القاهرة الإخبارية" أصبحت منافسًا وندا قويًا للعديد من القنوات الإخبارية التي لها تاريخ كبير وقديم وباع في التغطيات.

ولفت إلى أن هناك حرص شديد من القائمين على "القاهرة الإخبارية"، على تقديم الحقائق كما هي دون تزييف، واتسمت تغطيتها الأحداث بالحيادية والمصداقية لكل ما يقدم بشكل مباشر من أي مكان خاصة من أراضي فلسطين؛ ما جعل هناك تفاعلا داخليا وخارجيا مع القناة وتناقلت وسائل الإعلام الأخبار عنها.

وأضاف أن قناة القاهرة الإخبارية أصبحت كيانًا مهمًا للغاية ومنبرًا إعلاميًا مستنيرًا، خصوصًا أنها تهتم بالشأنين الداخلي والخارجي.

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