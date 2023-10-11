الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صفوت العالم: "القاهرة الإخبارية" قدمت نموذجًا يُحتذى به في تغطية أحداث غزة

صفوت العالم
صفوت العالم

قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام، إن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا سياسيًا كبيرًا، ورسم جديد للمنطقة، مشيرًا إلى أن قناة "القاهرة الإخبارية" استطاعت بكوادرها الإعلامية المختلفة، أن تقدم نموذجًا يحتذى به، وأن تكون بحجم الحدث.

وأشار "العالم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن قناة "القاهرة الإخبارية" نجحت منذ اندلاع أحداث غزة في تقديم  تغطية شاملة حية وحصرية تتسم بالتنوع والدقة في رصد الأخبار، من خلال مراسلين القناة الذين أثبتوا جدارتهم في تناول الأحداث لإدراكهم جيدًا جلل هذا الحدث.
وأضاف أن قناة "القاهرة الإخبارية"، أصبحت كيانًا مهمًا للغاية، ومنبرًا إعلاميًا مستنيرًا، خصوصًا أنها تهتم بالشأن الداخلي والخارجي.

ولدت كبيرة

وأعرب عن فخره بالتناول الشديد المهنية للأحداث الراهنة وسعي المراسلين على تقديم تغطية حية رغم المخاطر الكبيرة، لافتًا إلى أن قناة "القاهرة الإخبارية" ولدت كبيرة، وأصبحت منافسًا قويًا للعديد من القنوات الإخبارية التي لها تاريخ كبير وقديم وباع في التغطيات.

 ولفت إلى أن هناك حرص شديد من القائمين على "القاهرة الإخبارية"، على تقديم الحقائق كما هي دون تزييف، مشيرًا إلى أن القناة نجحت في جذب الانتباه لها منذ اندلاع أحداث غزة في السابع من أكتوبر، واتسمت تغطيتها للحدث بالحيادية والمصداقية لكل ما يقدم بشكل مباشر من أراضي فلسطين، ما جعل هناك تفاعل داخلي وخارجي مع القناة وتناقلت وسائل الإعلام الأخبار عنها. 

أحداث غزة 

نجحت قناة «القاهرة الإخبارية»، إحدى أضخم القنوات الإخبارية الإقليمية حاليًا، في تصدر الساحة الإعلامية في مصر وفي الوطن العربي على مدار الفترة الماضية، خاصة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وخلال الأيام الماضية نجحت القناة في نقل عدد كبير من التغطيات من داخل قطاع غزة والأراضي المحتلة، واستطاعت نقل تغطية ميدانية على أعلى مستوى وضعت المشاهد العربي عن قرب من الأزمة الفلسطينية، وكشفت عن الكثير من الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

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