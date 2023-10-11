الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هويدا مصطفى لـ"الدستور": "القاهرة الإخبارية" أحدثت طفرة فى نقل أحداث غزة

هويدا مصطفى
هويدا مصطفى

شهدت الأيام القليلة الماضية تغطية حية من قناة القاهرة الإخبارية لأحداث العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونجحت القناة في نقل أدق التفاصيل لحظة بلحظة وبشكل مباشر للجمهور المصري والعربي ما جعلها تتصدر المشهد الإعلامي خلال الأيام الماضية. 

وحول هذه التغطية، قالت خبيرة الإعلام الدكتورة هويدا مصطفى إننا نرفع القبعة لقناة "القاهرة الإخبارية" والقائمين عليها نظرًا للمهنية والشفافية التي التزم بها مراسلو القناة في نقل الأحداث الراهنة. 

وأضافت هويدا مصطفى لـ"الدستور"، أن قناة "القاهرة الإخبارية" نجحت فيما فشل فيه الآخرون في نقل صورة حية لما يحدث على أرض الواقع وهو ما يحسب لكتيبة المقاتلين من مراسلي القناة الذين أصروا على نقل المشهد كاملًا. 

“القاهرة الإخبارية” في مصاف قنوات الأخبار العالمية

وتابعت أن قناة "القاهرة الإخبارية" أصبحت في مصاف قنوات الأخبار العالمية وتناقلت عنها القنوات والصحف داخل وخارج مصر التغطيات الخاصة بالحدث. 

وأشارت إلى أن وجود فريق عمل دءوب بالقناة مع الاستعانة بكوادر لها باع كبير في هذا المجال أحدث طفرة كبيرة فيما تقدمه القناة "أستطيع أن أقول إننا في أيد أمينة وأن قناة (القاهرة الإخبارية) أصبحت صوت مصر في الداخل والخارج" خاصة وأن القناة  تنقل صورة حقيقية وواقعية وتغطية إخبارية لحظية على مدار الساعة لمختلف الأحداث والقضايا والمستجدات العالمية عبر شبكة مراسليها فى جميع أنحاء العالم، ومختلف مناطق الصراع بشكل عصري واحترافي ومهني بما تملكه من أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال نقل وصناعة المحتوى الإخباري الاحترافي شكلًا ومضمونًا. 

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