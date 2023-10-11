"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يواصل قصف المدنيين فى مدارس "الأونروا"

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المدنيين في مدارس "الأونروا"، في الوقت الذى تشهد فيه هذه المدارس نزوحًا إليها من قبل المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت القناة إلى وجود أزمة كبيرة في المياه والكهرباء بغزة جراء القصف الإسرائيلي، فضلًا عن تدمير كبير لمنطقة الكرامة شمال القطاع جراء قصف قوات الاحتلال.

ارتفاع عدد الشهداء لـ950 وإصابة 5000 منذ بدء القصف

وقد أعلنت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء لـ950 وإصابة 5000 منذ بدء القصف على قطاع غزة، وذلك بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال 18 مواطنًا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد مداهمة بلدة إذنا غرب الخليل.