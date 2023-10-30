هيئة مراقبة: العالم ليس مستعدًا للجائحة المقبلة

أظهر تحليل لمجلس مراقبة التأهب العالمي، اليوم الإثنين، أن العالم لا يزال غير مستعد لأي أزمة صحية أو جائحة محتملة جديدة.

وحذر المجلس المستقل، الذي يقوم بتقييم وضع استعداد العالم لمواجهة الجوائح وحالات الطوارئ الصحية، من أن قدرة العالم على التعامل مع خطر أي اندلاع محتمل لجائحة جديدة، ما زالت غير كافية.

وكانت منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، قد أسسا هذا المجلس في عام 2018، لمواجهة تفش مميت لمرض الإيبولا في غرب إفريقيا.

ويهدف المجلس إلى تحليل الاستعدادات حول العالم واقتراح التوصيات.

وأشار المجلس إلى القيام ببعض العمل في أعقاب جائحة كورونا، ولكن بعض الدول قلصت استعدادتها للتعامل سريعا مع أزمات مماثلة، كما أحرزت دول أخرى تقدما محدودا.

وقدم المجلس عدة مقترحات لتحسين الاستعداد للتعامل مع الأزمات حول العالم.

أعمال المراقبة لتتمكن من رصد الأمراض الجديدة

وقال المجلس، إنه يتعين على الدول تعزيز أعمال المراقبة لتتمكن من رصد الأمراض الجديدة في مرحلة مبكرة، كما يتعين تحسين القدرة على جمع البيانات وتحليلها.

كما ذكر المجلس أن الدول الأكثر فقرا في حاجة للدعم المالي وإرجاء الديون من أجل التمكن من توفير الموارد.

ويتعين عدم تركيز أعمال البحث والتطوير الخاصة بالأدوية الجديدة في عدد قليل من الدول، مثلما كان الحال مع جائحة كورونا، كما يجب أن يشارك المجتمع الدولي بصورة أفضل في الاستعدادات.

وقالت رئيسة كرواتيا السابقة كوليندا جرابار كيتاروفيتش، المشاركة في ترؤس المجلس، إن فقدان الثقة بين الدول والمواطنين والسلطات يؤدي إلى صعوبة عملية الاستعداد الجيد للجائحة.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى

وفي وقت سابق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن التقارير الواردة من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي تفيد بتلقيهم تهديدات إسرائيلية لإخلاء مستشفى القدس في غزة، تثير القلق البالغ.

وجدد التأكيد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أمس، أنه من المستحيل إخلاء المستشفيات المليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر.

وشدد على أهمية حماية الرعاية الصحية دائمًا بموجب القانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من قبل قوات الاحتلال، بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس كونه سيتم قصفه.