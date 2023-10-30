تفاصيل فيلم Aquaman and the Lost Kingdom قبل طرحه بالسينمات

انتهى صناع وأبطال الجزء الثاني من فيلم "Aquaman" والذي يحمل اسم “and the Lost Kingdom” بطولة النجم العالمي جايسون موموا.

موعد طرح فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بالسينمات

ويأتي طرح فيلم Aquaman and the Lost Kingdom بعد مرور 5 سنوات من طرح الجزء الأول وينتظر عشاق فيلم Aquaman طرح الجزء الجديد بدور العرض السينمائي والمقرر له في يوم 25 ديسمبر المقبل لينافس ضمن قائمة أفلام موسم رأس السنة 2024.

قصة وأحداث فيلم Aquaman and the Lost Kingdom

وتدور قصة الجزء الجديد من فيلم Aquaman حول سعى “أرثر” مستعينًا بمساعدة “أورم” لإنقاذ “أتلانتس” والتصدي لـ"بلاك مانتا"، والذي يسعى لاستغلال سلاح جديد وتسخيره في سبيل الانتقام لموت والده، وتتوالى الأحداث.

أبطال وصناع فيلم Aquaman and the Lost Kingdom

فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشارك في بطولته كل من آمبر هيرد في دور “ميرا”، وجايسون موموا في دور “أكوامان”، ونيكول كيدمان في دور “الملكة أتلانتا”، وباتريك ويلسون في دور “أورم - سيد المحيط”، ودولف لاندجرين في دور “الملك نيروس”، وويليم دافو في دور “نيوديس فولكو”.

إعلان فيلم Aquaman and the Lost Kingdom

فيلم Aquaman الجزء الأول

فيلم Aquaman الجزء الأول طرح في عام 2018 وحقق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر حول العالم وصلت إلى مليار و148 مليونا و161 ألف دولار.

ودارت قصة الجزء الأول حول “آرثر كاري” الذي يدرك أنه وريث مملكة “أتلانتيس” تحت الماء، وعليه أن يرنو إلى قيادة شعبه ليصبح بطلهم الأول، ومن ثَم بطل العالم، فيدخل في معارك لا نهاية لها، حتى يتمكن من تحقيق ما خُلق له.