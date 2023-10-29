الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الاحتلال فقد عقله".. خبير استراتيجى: القوات الإسرائيلية لم تستطع غزو غزة بسبب المقاومة

القوات الإسرائيلية 
القوات الإسرائيلية 

كشف اللواء سيد الجابري، الخبير الاستراتيجي، عن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،:" الاحتلال تجاوز كل شيء وفقد عقله، لأن المقاومة الفلسطينية كانت مفاجأة على جميع الأصعدة، القوات الإسرائيلية  لم تستطع غزو غزة وذلك بسبب المقاومة ".

وأضاف، أن المعركة بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي حرب مصيرية، وحماس تقوم بدور تاريخي ضد الكيان الصهيوني المجرم الذي يرتكب جرائم تنتهك كل قوانين حقوق الإنسان الدولية.".

وأشار إلى أن أي حرب في النهاية بيكون في مفاوضات ولكن قبل الوصول للمفاوضات الوضع على أرض الواقع مختلف والكيان يستعين بخبراء من أمريكا، بينما المقاومة تفاجئه بتكتيكات عسكرية متميزة.

الاراضي الفلسطينية المحتلة سيد الجابري القوات الإسرائيلية مفاوضات

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