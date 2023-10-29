الأغذية العالمية: "أهل غزة فى عزلة.. ومعرفناش نوصل ليهم الدعم الغذائى"

كشفت الدكتورة عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، عن تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد،:" معظم المخابر توقفت عن العمل وكنا بنشتغل مع 24 مخبرا وكنا نعطيهم القمح وكانوا بيعملوه عيش وبيتوزع بكميات قليلة وكل المخابز توقفت لأن مفيش وقود أو مخابز أخرى تم استهدافها، وفي مخبز واحد فقط داخل غزة هو اللي فاضل المفروض يغطي مليوني شخص والمفروض المخبز لا يستوعب أكثر من 150 ألف شخص والمساعدات اللى بتدخل حجمها قليل".

وأضافت: "أهل غزة في عزلة.. ومعرفناش نوصل ليهم الدعم الغذائي لهم"، موضحة أن الوضع الغذائي في غزة واضح للجميع بدون وصف والناس تمر بظروف في منتهى الصعوبة، موضحة أن مشهد دخول بعض الأهالي لمستودعات الأمم المتحدة للحصول على الغذاء صرخة نداء.

وأشارت إلى أنهم لأكثر من 24 ساعة فقدوا الاتصال بكل موظفيهم وانقطع الاتصال بصورة مستمرة والناس كانت في عزلة مستمرة".