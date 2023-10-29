الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السيناريست محمد عز الدين: هكتب عن فلسطين وإن الأرض لازم هترجع في يوم من الأيام

السيناريست محمد عز
السيناريست محمد عز الدين

علق السيناريست محمد عز الدين، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال لقائه ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا”، والمُذاع عبر فضائية “سي بي سي”، مساء اليوم الأحد،:" لو فكرت أكتب عمل عن فلسطين هكتب عن الأرض وإنها لازم هترجع في يوم من الأيام".

وأضاف:" موضوع قضية فلسطين شئ حقيقة لا تتحمل فكرة الآراء ومين بدأ، ولو حبيت أتكلم هقول التاريخ وإن فلسطين في وضع مصدوم، وإسرائيل في وضع ظالم وضلال، وده إلا أحب أتكلم عنه، بدون آراء".

وتابع:" الموضوع في الأساس دي مش أرض إسرائيل، وحماس لازم تبدأ مستني أيه من واحد بيديك بالقلم، وده رد فعل، ومش هجوم، ده رد فعل بسيط على التاريخ السيء لفلسطين".

 

 

 

فلسطين إسرائيل “سي بي سي” الاراضي الفلسطينية المحتلة قطاع غزة

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