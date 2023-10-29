طائرات الاحتلال تجدد قصفها لمحيط مستشفى القدس

جددت طائرات الاحتلال، مساء الأحد، قصفها لمحيط مستشفى القدس في قطاع غزة.

في السياق، قال المكتب الإعلامى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هددت بقصف المركز الثقافي الأرثوذكسي.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يضم 1000 نازح ومدرسة الروم فيها أكثر من 500 نازح.

سبق ودارت اشتباكات بين الحركات الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في منطقة إيرز شمال قطاع غزة المحاصر.

وجرى إطلاق كثيف لقذائف الهاون من قطاع غزة نحو منطقة إيرز، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأفادت القناة 14 في التليفزيون الإسرائيلي بأن هناك حدثًا أمنيًا في إيرز، دون الكشف عن أي تفاصيل.