تضامنًا مع أهل غزة.. نسرين طافش تحمل علم فلسطين: "بكرة بيخلص هالكابوس"

حرصت الفنانة نسرين طافش على دعم القضية الفلسطينية، ودعمها لمقاطعة المنتجات التي يتم صنعها من قبل الداعمين للكيان الصهيوني.

وشاركت “نسرين” صورًا لها حاملة العلم الفلسطيني عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: “بكرة بيخلص هالكابوس، وبدل الشمس بتضوي شموس، على أرض فلسطين الحرة موعدنا قريبا، خلو قلبكم قوي واثق بالنصر، خلونا على قلب واحد، وانتبهو من الفتن والذباب الإلكتروني فاهمين قصدي طبعا (مزايدات وطنية وفتن بين الدول من حسابات وهمية هننننن عاملينها لانهم محترفين بالكذب وبالتزوير والسرقة والفتن بس المفروض صرنا أذكا وأوعى)”.



وتابعت: “العالم تغير ولم يعد كالسابق والناس عم تنشال الغمامة عن بصيرتهم، نحن أبطال عظماء شجعان أقوياء لأننا أصحاب حق، هم الظلام الزائل ونحن النور الخالد، مكملين بالمقاطعة لمنتجاتهم المصنوعة من دماء أطفال غزة”.

واختتمت قائلة: “مكملين نشر وتوعية بالعربي وبكل لغات العالم، خلو صوت الحق يوصل، كونوا صوتهم، حب كبير لكم من مصر أم الدنيا”.