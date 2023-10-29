الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 57 متهمًا في "اللجان النوعية للإخوان" لـ26 نوفمبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، تأجيل محاكمة 57 متهمًا، بقضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والمعروفة إعلاميًا بـ «اللجان النوعية للجماعة» لجلسة 26 نوفمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمود شلبى وسامح شعبان.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

الدائرة الثالثة إرهاب جنايات أمن الدولة العليا المستشار وجدي عبدالمنعم مركز الاصلاح والتأهيل ببدر اللجان النوعية للجماعة

مواد متعلقة

حصلت عليها بجهاز استشعار.. ضبط عصابة آثار في التجمع

استكمال جلسات محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية غدًا

"زعم عمله مندوبا لشركة إبادة الحشرات".. استكمال محاكمة متهم بسرقة الشقق غدًا

تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية "طلائع حسم" و"لواء الثورة"

تأجيل نظر استئناف أحمد آدم فى التهرب الضريبى لجلسة 30 ديسمبر

تأجيل محاكمة محاسب استولى على 3 ملايين جنيه من جهة عمله بالتجمع الخامس

"القضاء الإدارى": الحكم فى دعوى الإفراج عن شيرى هانم وزمردة غدًا

غدًا.. نظر استئناف أحمد آدم فى التهرب الضريبى

الأكثر قراءة

كيف ساهمت "الخطوط الحمراء" للرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى المصرى؟

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين

لينك الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر الهيئة القومية للتأمينات

الرئيس السيسى يصدق على قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

جندى إسرائيلى شارك فى اجتياح غزة يفضح قادة جيش الاحتلال: لا تصدقوهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى للمبعوث الأمريكى: نحذر من تداعيات العملية البرية الإسرائيلية لغزة

وزير الخارجية: نحذر من عواقب ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى ضد سكان غزة

مصدر رفيع المستوى: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لإدخال المساعدات لغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين