السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل نظر استئناف أحمد آدم في التهرب الضريبي لجلسة 30 ديسمبر

أحمد آدم
أحمد آدم

قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، برئاسة المستشار أمير ناصف، تأجيل استئناف الفنان أحمد آدم على حكم إلزامه بدفع مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب لجلسة 30 ديسمبر.

 القانون فرض غرامة مالية على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبى فى موعده

ووفقًا لوزارة المالية فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه، على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي التجمع الخامس استئناف الفنان أحمد أدم

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