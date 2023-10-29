حصلت عليها بجهاز استشعار.. ضبط عصابة آثار في التجمع

أحالت نيابة القاهرة الجديدة طبيب تخدير وآخرين صاحبي شركة استيراد وتصدير وتجارة اللوحات الفنية وأخصائي تسويق، بتهمة الحفر بحثا عن الآثار بـ التجمع الخامس إلى محكمة الجنايات.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "وجيه. ع"، طبيب تخدير، "أحمد. ع"، صاحب شركة استيراد وتصدير وتجارة اللوحات الفنية، "صالح. ع"، أخصائي تسويق.

وكشف التحقيقات أن المتهمين الأول والثالث أجريا عملا من أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وأضافت التحقيقات أنهما نزعا القطع الأثرية من مكانها بغير إذن كتابي من المجلس الأعلى للآثار.

كما أضافت التحقيقات أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا قطع أثرية بقص الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتمت التحقيقات أن المتهم الثاني حاز أجزاء رئيسية –الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن "مسدس ساقية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه أو المهنية علي النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة رئيس قسم النصب والاحتيال بالإدارة العامة لمباحث القاهرة

شهد أنه نفاذا لإذن النيابة الصادر من النيابة العامة بناء على ما توصلت إليه تحرياته بشأن المتهمين الأول والثاني، تمكن من ضبط الأول من داخل مسكنه وبتفتيشه عثر بداخله خمسة قطع أثرية وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزا إحرازه لها بقصد عرضها للاتجار عقب استخراجها خلسة من أحد العقارات بمنطقة عين شمس بالاشتراك مع المتهم الثالث والذي تصادف وجوده بأن الضبط ونزع تلك القطع عقب استخراجها من محل التنقيب بقصد عرضها للبيع أو تهريبها خارج البلاد.

وأضاف وبمواجهة الأخير بأقوال الأول أيدها وأقر بصحتها وبإرشادهما تمكن من ضبط الجدارية الأثرية من داخل أحد العقارات بمنطقة التجمع الخامس المملوك للثالث وباستكماله تنفيذ إذن النيابة تمكن من ضبط المتهم الثاني وبتفتيش مسكنه عثر على قطع أثرية وأسلحة بيضاء "خناجر" وجهاز استشعار يستخدم في الكشف عن الآثار.

وأضاف بتوصل تحرياته النهائية لاستخراج القطع الأثرية والجدارية المضبوطة من إحدى القطعتين رقمي 15،19 شارع الكنسية الإنجيلية بمنطقة عين شمس وأن المتهم الثاني قد ذاع صيته في الاتجار بالقطع الأثرية واحتفاظ المذكور بالقطع المضبوطة بحوزته لحين بيعها.