السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 111 متهما في قضية "طلائع حسم" و"لواء الثورة"

محكمة
محكمة

قررت الدائره الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة المتهمين بقضيه طلائع حسم ولواء الثورة والبالغ عددهم 111 متهما، بتأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحيازة الأسلحة النارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك لجلسة 25 نوفمبر المقبل لحضور المتهمين.

القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، مقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران، وحسـام الـدين فتحـي، أمـين وسكرتارية سامح شعبان.

الدائرة الثالثة إرهاب محكمة جنايات أمن الدولة العليا جنايات أمن الدولة العليا مجمع محاكم بدر مواقع التواصل الاجتماعي حيازة الأسلحة النارية

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