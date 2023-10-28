السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة محاسب استولى على 3 ملايين جنيه من جهة عمله بالتجمع الخامس

تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة محاسب استولى على مبالغ مالية من جهة عمله وصلت لقرابة 3 ملايين وربع المليون جنيه، لجلسة دور ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

تبين من خلال الأوراق أن المتهم "إسلام. ع" وبصفته عاملا باحدي شركات المساهمة "محاسب بالشركة " وهي شركة مساهمة مصرية والمختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة، استولى بغير حق على مال مملوك للشركة محل عمله بأن استولى على 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها"، وكان ذلك حيلة بأن قام بإدخال بيانات أربعة عشر تحويلا بنكيا على البرنامج الالكتروني الخاص بحساب الشركة جهة عمله لدى البنك التجاري الدولي مصر لصالح أشخاص غير المتعاملين مع الشركة، وأثبت بأن تلك التحويلات هي مبالغ مالية مسددة لحساب عدد من الموردين المتعاملين مع الشركة ممن لهم مستحقات لدي الشركة، قاصدا من ذلك أيهام رؤسائه بمشروعية تلك التحويلات واستحصل علي تلك المبالغ لنفسه بما مكنه من الاستيلاء على قيمة تلك التحويلات بنية تملكها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أرتكب تزويرا في محررات الكترونية لاحدي الشركات المساهمة في التحويلات المالية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت علي خلاف الحقيقة بالبرنامج الإلكتروني للشركة استحقاق الأشخاص المحول إليهم المبالغ المالية لها وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء على المبالغ المشار إليها.

محاسب 3 مليون وربع المليون المستشار أسامة قنديل محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس

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