ندوة تعريفية لبرنامج "المرأة تقود" لتمكين السيدات بالقاهرة

عقدت محافظة القاهرة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" والذي يهدف إلى تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا للمشاركة فى البناء ودفع عجلة التنمية بحضور اللواء أيمن الأطفيحى، مستشار المدير التنفيذى لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال بالاكاديمية الوطنية للتدريب، ومها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة.

دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

واستهل محافظ القاهرة، الندوة، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء دولة فلسطين، مؤكدًا أن القيادة السياسية تسعى دائمًا لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وقياديًا وذلك من خلال رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أطلق على عام 2017 عام المرأة لتكون نقطة انطلاق ودافعًا لتمكين المرأة والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها الوطنية.

وأشار إلى أن برنامج "المرأة تقود بالمحافظات" والذي يؤهل السيدات على مستوى الجهات للعمل بمحافظتهن ينفذ من خلال تعاون مشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يسعى هذا البرنامج لتنمية المهارات وصقلها.

وأضاف المحافظ، أن تمكين المرأة يأتي في الأطر المناسبة للارتقاء بها اجتماعيًا وسياسيًا وليكون له الأثر الإيجابي في رفع كفاءة المجتمع والعمل على تنمية قدراتها الإنتاجية، فضلًا عن دورها في الحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعي.

ولفت إلى أن المجتمع المصري بما يمتلكه من تراث حضاري عريق حرص على توفير كافة المقومات لتحقق المرأة واجبها الوطني، مضيفًا أن الدولة المصرية تعزز دور المرأة بالمجتمع بما لديها من مقومات لذاتها ومكانتها وبما يكفل لها تحقيق أهدافها من الفرص المتاحة والتي وفرتها الدولة لها.

وأكد محافظ القاهرة أنه على مدار السنوات الماضية ومنذ عشر سنوات،حرصت القيادة السياسية على تقلد المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، مع تمثيلها في الحكومة والمجالس النيابية حيث لم يقتصر التمكين على المناصب القيادية بل وضعت الدولة الاستعانة بالمرأة في كافة المجالات المتاحة فنجدها في كافة المشروعات وعلى مستوى المحافظات تعمل كقيادية تنفيذية.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، إلى أن محافظة القاهرة استطاعت في سنوات قليلة زيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة، علاوة على الاهتمام بتأهيل الكوادر منهن لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى تمكين المرأة بالمحافظة. ويأتي برنامج تمكين المرأة المصرية لتتويج المرحلة السابقة وصقل المهارات متوافقًا مع أهداف الجمهورية الجديدة.

دعم وتمكين المرأة

وأكد محافظ القاهرة على تقديم كل الدعم اللازم للسيدات المتميزات، مع السعي إلى المزيد من النجاح والتقدم فى مجالات تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا بالشراكة مع الجهات المعنية دوليًا ومحليًا.

وثمن محافظ القاهرة جهود كافة القائمين على برنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" الذي سيشكل نقله نوعيه عبر قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب بتأهيل جيل جديد من القائدات والرائدات من عظيمات مصر وسيداتها الفضليات.

وأشار اللواء أيمن الاطفيحى مستشار الأكاديمية والمدير التنفيذى لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال بالاكاديمية الوطنية للتدريب إلى أن محافظة القاهرة من المحافظات المتميزة التى تدعم الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تحتل العاملات بها المركز الأول فى عدد السيدات الحاصلات على تدريب بالأكاديمية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تقوم بجولة تعريفية بمحافظات مصر للإعلان عن برامجها التدريبية التي تستهدف تأهيل المرأة.

وأضاف اللواء أيمن الاطفيحى، أن "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" تعد من البرامج التدريبية بالأكاديمية وتضم 4 برامج أساسية " المصريات بالخارج، المرأة تقود في المحافظات، المرأة تقود في المحافظات أون لاين وتخص من لديهم مشكلة البعد السكنى،والمرأة تقود للتنفيذيات وتستهدف المرأة التى تعمل فى المجال التنفيذي".

من جهتها، ثمنت مها مروان مقرر المجلس القومي للمرأة بالقاهرة جهود اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة فى دعم المرأة ومساندتها، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على بناء الإنسان ويركز على المرأة لاعدادها لتولى المناصب القيادية والمشاركة في بناء الوطن.

ندوة تعريفية بمحافظة القاهرة لتمكين المرأة

ندوة تعريفية بمحافظة القاهرة لتمكين المرأة

ندوة تعريفية بمحافظة القاهرة لتمكين المرأة

ندوة تعريفية بمحافظة القاهرة لتمكين المرأة

ندوة تعريفية بمحافظة القاهرة لتمكين المرأة