الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدون من مبادرة "إسكندرية ضد الغلاء": الدولة تراعي البسطاء

اسكندرية ضد الغلاء
اسكندرية ضد الغلاء

أطلقت محافظة الإسكندرية مبادرة "الإسكندرية ضد الغلاء" لتوفير اللحوم البلدي بأسعار مخفضة للمواطنين يبلغ سعر الكيلو 220 جنيها، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني.

 

وتستمر المبادرة المدعمة على مدار 3 شهور قابلة للتجديد،  في جميع الأحياء السكندرية، مع المتابعة المستمرة بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لمتابعة سير العمل بتلك المنافذ.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وبالتزامن مع مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع.

مستفيدو المبادرة المدعمة: "نثق في الدولة”

 

قال كريم إبراهيم، مواطن سكندري، إن هناك أزمة اقتصادية نتيجة ما يجري في العالم أجمع من أحوال غير مستقرة، وبالتبعية فإن المنطقة العربية والدولة المصرية تتأثر، ولكن على الرغم من هذا فإن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بمراعاة المواطن البسيط والتخفيف عنه بمزيد من المعارض المدعمة التي توفر السلع الغذائية بخصومات وتخفيضات تناسب مختلف الشرائح المجتمعية.

وذكرت منال درويش، مواطنة سكندرية، أنها إحدى المستفيدين من المعارض المدعمة فدائما تلبي احتياجاتها من تلك المعارض وفي كل مرة تجد أن هناك عروض مختلفة توفر لنا جانب من ميزانيتنا المالية.

وأشاد خالد محمود، مواطن سكندري بجهود الدولة المصرية في الرقابة والمتابعة للأسواق وضبط جشع التجار المتزايد والتلاعب في الأسعار في ظل تلك الأزمة الاقتصادية التي تحتاج تكاتف كل شرائح المجتمع مع الحكومة المصرية.

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مواطن: أهل غزة على دماغنا وتهجير الفلسطينيين لسيناء مرفوض (فيديو)

 

اسكندرية ضد الغلاء
اسكندرية ضد الغلاء
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