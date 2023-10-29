الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية تعلن أجندة مفاوضات جدة بين الجيش السودانى و"الدعم السريع"

السودان
السودان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، عن بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة الحكومية للتنمية "الإيقاد"، مع الاتحاد الإفريقي، إنه تم بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، والتي تتركز على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية. 

وقال البيان المشترك، حسب الخارجية السعودية، إن المحادثات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية، وذلك باتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وسيكون الميسرون، وفق البيان، هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات ولترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، والتي سوف تسترشد بها المحادثات. 

وتتم المحادثات في مدينة جدة بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، واللذين سيشاركان بالإنابة عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بصفتهم كأعضاء للوفدين. 

 رئيس مجلس السيادة يتسلم رسالة خطية من رئيس توغو

وتسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس، رسالة خطية من رئيس جمهورية توغو، فور اسوزيمنا ناسنغبي.
جاء ذلك لدى لقائه بمدينة بورتسودان، وزير خارجية توغو، روبرت دوسي، مبعوث الرئيس اسوزيمنا ناسنغبي، والذي سلمه الرسالة، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وقال خالد الشيخ، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السودانية، إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في السودان والجهود الجارية في البلاد لوقف القتال بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية المحلولة.

وأضاف خالد الشيخ أن مبعوث رئيس جمهورية توغو وجّه الدعوة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لزيارة توغو.

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القوات المسلحة السودانية الدعم السريع جدة السعودية قف إطلاق النار

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