الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية يحذر مبعوثة الاتحاد الأوروبى من تجاهل المجتمع الدولى للأزمة فى السودان

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، أنيت فيبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، للتباحث حول التحديات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الإفريقي والأوضاع في السودان.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير شكري رحب بالدعم الأوروبي للجهود المصرية الهادفة لخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من معالجة مسببات الأزمة وبدء عملية سياسية شاملة، مستعرضًا جهود آلية دول الجوار منذ استضافة مصر لقمة دول الجوار بالقاهرة.

وشدد شكري في هذا الإطار على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، وأولوية التعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة الراهنة على نحو جاد وشامل، وقيام الدول والأطراف المانحة بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر المانحين في يونيو 2023 بحسب "أبوزيد".

واتصالًا بالوضع المتأزم في قطاع غزة وجهود مصر لخفض التصعيد، حذر وزير الخارجية من تجاهل المجتمع الدولي للأزمة في السودان نتيجة طول أمدها أو بزوغ أزمات أخرى في المنطقة، مطالبًا بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لجذب أطراف النزاع نحو التفاعل الإيجابي مع جهود تسوية الأزمة.

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ومن ناحية أخرى، استمع وزير الخارجية إلى تقييم شامل من جانب المبعوثة الأوروبية لنتائج اتصالاتها مع جميع الأطراف لمحاولة احتواء الوضع في السودان، وكذا اتصالاتها مع القوى السياسية، حيث قدمت الشكر لمصر على تسهيل مهمة لقاءاتها مع ممثلي القوى السياسية السودانية بالقاهرة مؤخرًا. 

وذكر السفير أبوزيد، أن اللقاء شهد أيضًا تناول الوضع في الصومال، حيث أكد السيد سامح شكري على دعم مصر الثابت لجهود الصومال في مكافحة جماعة الشباب الإرهابية واستعادة الاستقرار واستكمال المسار السياسي. كما تناول الموقف بشأن الجولات الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، وتمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

من جانبها، حرصت مبعوثة الاتحاد الأوروبي على الإشادة بالدور الهام الذي تضطلع به مصر في المنطقة، مشددةً على حرص الإتحاد الأوروبي على التنسيق الدائم مع مصر في جميع الملفات الإقليمية ذات الصلة.

جانب من اللقاء
وزير الخارجية مبعوثة الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي الأزمة في السودان مصر سامح شكري أنيت فيبر

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