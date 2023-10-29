الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدءا من الموسم الشتوي.. "زراعة المنوفية" توزع 730 طن أسمدة على المزارعين

أسمدة
أسمدة

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى خلال أسبوع، وأفاد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة أنه في إطار جهود المحافظة لمنع أي تعديات أو مخالفات في المهد حفاظا على الرقعة الزراعية، تم إزالة 24 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية علي مساحة 1619 م2 بما يعادل 9 قيراط و6 سهم وذلك خلال الفترة من 22 وحتي 28 أكتوبر الحالي. 

 ولفت أنه تم إسترداد مساحة أكثر من 582 ألف م2 بواقع 1504 حالة مبورة ومتروكة بدون زراعة، وتم اتخاذ الاجراء القانوني حيال المتعدين وعودته الأرض إلى طبيعتها الزراعية مرة أخرى.

 توزيع 730 طن أسمدة للموسم الشتوي 


وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة، فقد تم الإنتهاء من توزيع 730 طن نترات ويوريا( ائتمان) بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوى فى مطلع الشهر الحالي وحتى 25 أكتوبر 2023،.

 وأكد وكيل وزارة الزراعة، توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية والتي يبلغ ما يقرب من 27 ألف طن نترات ويوريا، وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.

وأضاف أنه تم ضبط 87 شيكارة من النترات المدعمة بمركز أشمون والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وذلك خلال شن حملات مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تطهير كيلو مساقي خصوصية لخدمة 870 فدانا


وفي ضوء تنفيذ خطة تطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة، أشار وكيل وزارة الزراعة أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت أكثر من 8 كم من المساقى الخصوصية.

 وذلك بنواحي إبشاى وسلامون قبلى  بمركز الشهداء ترعتى الغزالة والكبيرة، كفر نفره مركز بركة السبع مسقة الملقة، كفر وهب مركز قويسنا مسقة ام ايهاب، بمم مركز تلا مسقتى الحكر والبجم وطنبشه، مجريا مركز أشمون مسقة الغربى، سدود مركز منوف مسقة البشارى والتى تخدم مساحة 870 فدانا، وجارى المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه استمرارًا لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة، فقد تم إجراء 7 معاينات لمزارع دواجن وماشية ومراكز تجميع الألبان تمهيدا للسير فى إجراءات الترخيص. 

 وكذلك المرور الميدانى على ما يزيد عن 5600 فدان حدائق فاكهة وخضروات  و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تطهير كيلوا مساقي خصوصية توزيع الأسمدة توزيع 730طن أسمدة

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