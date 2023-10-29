محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية بمركزي منوف وتلا

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الموقف التنفيذى لأعمال رصف وتطوير الطرق ورفع كفاءتها بمركزى منوف وتلا وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى، موجهًا بتكثيف التواجد الميداني بكافة مواقع العمل والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والتأكد من الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة، وذلك فى ضوء الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية الجديدة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

رئيس مدينة منوف العمل جاري على قدم وساق لرصف اربع طرق



وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وحيد صلاح إلى أن العمل جارى على قدم وساق فى رصف (4) مناطق رئيسية بنطاق المدينة بقيمة إجمالية 16 مليون و802 ألف جنية، حيث تم الإنتهاء من الرفع المساحى وقطع الفرمة وتركيب البلدورات وإنشاء الأرصفة الجانبية بمنطقة عزبة المحطة، كما جارى البدء فى الأعمال التحضيرية لرصف منطقة عزبة القشلا تمهيدا لرصف بلاط الإنترلوك لإضفاء المظهر الحضارى كونها منطقة حيوية وهامة، بالإضافة إلى الإنتهاء من الرفع المساحي وقطع الفرمة وتركيب البلدورات بشارع محمد فريد بداية من تقاطع أحمد عرابى القبلى وحتى تمثال الشهيد أحمد شاطر بمجموع أطوال (900) متر.

فيما أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا مصطفى بسيوني أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لخطة الرصف والنهوض بمستوى البنية التحتية بنطاق المحافظة، فقد تم الإنتهاء من قطع الفرمة وتكسير الأرصفة الجانبية بشارع الجلاء بداية من مسجد الشبكة وحتى مول زمزم، بالإضافة إلى أنه جارى توريد طبقة السن والانتهاء من تركيب البلدورات وصب خرسانة البلدورات بشارع النقراشى مع جبانة الأقباط بداية من ماكينة حبيب وحتى المعهد الدينى، وكذا فرد طبقة الأساس بشارع بورسعيد مع شارع البطل احمد عبد العزيز بداية من شارع أبو عامر وحتى خلف الإستراحة بقيمة إجمالية 19 مليون و931 ألف جنية.

هذا ويواصل رؤساء الوحدات المحلية جهودهم المكثفة فى متابعة أعمال الرصف بنطاق المراكز والمدن للوقوف على معدلات الآداء وتقديم الدعم اللازم، وذلك فى إطار خطة المحافظة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة.