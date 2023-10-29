حفل الفرقة القومية للموسيقى على المسرح الكبير بـ الأوبرا.. الخميس

تحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلًا ضخمًا، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة مساء الخميس 2 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج الحفل

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية منها قصيدة مصر، حلوة بلادي، أنا المصري، الله يا بلادنا، أنا وشادي، زهرة المدائن، أنا بحبك يا بلادى، ياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، فوق الشوك، الثلاثية المقدسة، مضناك، غريب يا زمان وغيرها.

أداء كل من المطربين أحمد عفت، آيات فاروق، إيناس عزالدين، منار سمير، سامح منير، وأشرف وليد.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقي العربي حفاظًا عليه من الاندثار.