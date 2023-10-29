الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 3 سنوات لموظفة بجامعة الإسكندرية اختلست رسم إقامة الطلاب بالمدينة الجامعية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة أخصائية اجتماعية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغًا ماليًا قدره 234 ألفًا و425 جنيهًا مصريًا، ومبلغ 4 آلاف و7.5  دولار أمريكى وألزمتها برد مبلغ مساوٍ لمبلغ الغرامة المقضى بها، وعزلها من وظيفتها. 

 وكذلك مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامها باختلاس مال عام عبارة عن قيمة الطلبات، التأمين والمبالغ الخاصة بالطلبة الملتحقين بالبرامج داخل كلياتهم والحاصلين على الثانوية العامة بالخارج.

تفاصيل الواقعة

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 17363 لسنة 2023 جنايات، قيام المتهمة "ر.ب.م" أخصائى اجتماعى بإحدى الكليات وسابقًا أخصائى اجتماعى بالمدينة الجامعية دار الضيافة جامعة الإسكندرية، بصفتها موظفًا عامًا ومن مأمورى التحصيل والمسئولة عن التحصيل مقابل الإقامة بالمدينة الجامعية، اختلست أموالًا هى قيمة الطلبات والتأمين والمبالغ الخاصة بالطلبة الملتحقين بالبرامج داخل كلياتهم والحاصلين على الثانوية العامة بالخارج، والبالغ قدرها " 234 ألفًا و425 جنيهًا مصريًا، ومبلغ 4 آلاف و7.5  دولار أمريكى " والمملوكة لجهة عملها.

 اختلست الأموال المحصلة كرسوم من الطلبة المقيمين من المصريين والأجانب

وقامت  المتهمة بتحصيل قيمة الرسوم من الطلبة المقيمين من المصريين والأجانب لتوريدها لخزينة الحسابات، واختلست تلك الأموال لنفسها، وقامت بالتحصيل على الفارق بين الرسوم المسددة الصحيحة وتدوينها على خلاف الحقيقة، وتزوير فى محررات رسمية وهى عدد 4 دفاتر قسائم تحصيل 33 ع. ح، والتلاعب فى الصور الكربونية.

وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمة في جلستها المنعقدة.

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