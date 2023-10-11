السجن المشدد 10 سنوات غيابيا لـ3 موظفين اختلسوا أموال الشركة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب، رئيس المحكمة، بمعاقبة 3 موظفين موارد بشرية في شركة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيا، وعزلهم من وظيفتهم لمدة 3 سنوات، ورد المبلغ المختلس، وقدرة 281149 جنيها وتغريهم مبلغ مساوئ للمبلغ المختلس، ومصادرة المحررات المزورة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم اختلاس المال عام الخاص بشركتهم بعد ارتكاب واقعة التزوير، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار ممدوح محمود ايوب، والمستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني.

بلاغ بقيام 3 موظفين بشركة باختلاس المال العام

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 15751 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين باختلاس مال عام من جهة عملهم وهي أحدي الشركات المساهمة.

المتهمين حرروا أسماء وهمية وارتكاب واقعة التزوير

توصلت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة، قيام كل من " ع.ش.ح" موظفة اخصائي موارد بشرية و" ك.ح.ه" اخصائي موراد بشرية و" س.ع.ا" اخصائية موارد بشرية، بصفتهم من العاملين باحدي الشركات المساهمة، اخصائيون موارد بشرية بقسم شئون العاملين بشركة (ه. ت) اختلسوا أموالا في حيازتهما بسبب وظيفتهم بلغت مائتين وواحد وثمانين ألفا ومائة وتسعة وأربعين جنيها، والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم بأن حرروا كشوف الصرف مرتبات العاملين بالشركة، وأضافوا إليها زورا أسماء وهمية من غير العاملين وصرف مرتبات شهرية علي خلاف الحقيقة وتمكنوا بذلك من صرف تلك المرتبات محتصلين ايها لأنفسهم وإضافتهم الي ملكهم، وكذلك قاموا بوضع إمضاءات نسبوها زورا لأشخاص وهميين علي خلاف الحقيقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين فى جلستها المنعقدة.