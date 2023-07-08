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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المؤبد لسائق بتهمة التزوير واختلاس أموال شركة أدوية بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي خمسمائة واربعون الف ومائة وسبعة وستون جنيها وثمانية وعشرون قرشا، وألزمته برد مبلغ مالي خمسمائة وأربعون الف ومائة وسبعة وستون جنيها وثمانية وعشرون قرشا للشركة، وعزله من الوظيفة، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتزوير.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكاري والمستشار إمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.

ترجع أحداث القضية رقم 2102 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الأموال العامة يفيد ببلاغ من شركة أدوية، بقيام المتهم بالتزوير واختلاس أموال الشركة، بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة، أنه عند قيام الشئون القانونية بشركة أدوية تبين وجود عجز بعهدة المتهم "م.ع ح" سائق، كونه يعمل سائق توزيع بالشركة والمختص بتوزيع البضائع علي عملائها وتحصيل ثمنها وإيداعه بحساب الشركة وهي عبارة عن أدوية يقوم بتوزيعها علي الصيدليات الا أنه لم يقم بتوريد قيمتها في حساب الشركة عقب تحصيل قيمتها البالغة خمسمائة واثنين واربعون الف وستمائه وسبعه وستين جنيه وثمانية وعشرون قرشا ، واختلسها لنفسه وقد أقر المتهم بمسؤوليته الكاملة عن هذا العجز واستلامه المبالغ من العملاء وبأدر بسداد مبلغ الفي وخمسمائة جنيه، ووقع بما يفيد بذلك وطلب آمهالة أجلا لسداد باقي المبلغ ولم يسدد وتحرر محضر بالواقعة ، تولت النيابة التحقيق ، وتبين من كشوفات الصيدليات التي قام المتهم ببيع الأدوية لها انها قامت بسداد المبالغ كاملة ، وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية لإجراء محاكمته.

أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أحداث القضية أجهزة الأم اختل الأج

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