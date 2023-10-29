تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة نجمنا محمد صلاح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج.

ويستضيف فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره نوتينجهام فورست على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

معلق مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

سيتولى المُعلق الرياضي "أحمد البلوشي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، جمعهم من تحقيقه 6 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة حتى الآن في الموسم الجاري.

بينما يتواجد فريق نوتينجهام فورست حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، جمعهم من تحقيقه انتصارين و4 تعادلات، بينما تلقى ثلاث هزائم.