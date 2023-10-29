الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالإدارة العامة لشئون البيئة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات داخل الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات العمل داخل إدارات الديوان العام، وبحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لجهود الإدارة في إنجاز عدد من الموضوعات، لافتًا إلى أهمية دور «إدارة شئون البيئة» في إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة وإعداد الدراسات عن الوضع البيئي بالمحافظة، وصياغة الخطة اللازمة لحماية البيئة والمشروعات التي تتضمنها.

ووجَّه محافظ بورسعيد بتكثيف الجهود في الملفات التي تشرف عليها الإدارة، تماشيًا مع التطور الإداري الذي تشهده محافظة بورسعيد على الأصعدة كافة.

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
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