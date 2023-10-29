28 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط وتحرير 28 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار بالتعاون مع إدارة تموين المركز نظمت حملة تموينية مكبرة، حيث شن أحمد سليمان، مدير إدارة التموين بالمركز ومدحت عاصم مدير الرقابة التموينية وسمير رزق وأبو زيد حسان مفتشى التموين حملات مكبرة لضبط الأسواق والتأكد من مدى صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 28 محضرًا متنوعًا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن المخالفات تنوعت وجاءت على النحو التالي: 14 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و٦ محاضر سلع دون فواتير، و٧ محاضر عدم وجود شهادات صحية ومحضر بيع أعلى من التسعيرة المحددة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات الرقابية والتفتيشية والتي تتم بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية مثل حماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري ومباحث التموين تأتي بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها وذلك لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين وعدم استغلالهم وصلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بفرض الانضباط التمويني على الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية وضبط كل المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها لضمان استقرار الأسواق.

حملات تموينية بمركز بني مزار بالمنيا

حملات تموينية بمركز بني مزار بالمنيا

حملات تموينية بمركز بني مزار بالمنيا