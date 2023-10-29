الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي في مدارس المديرية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تفقد الدكتور عبد العليم جمعة وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط ، اليوم الأحد، مدرسة أولاد حمام الاعدادية المشتركة  التابعة لادارة دمياط  التعليمية حيث تم متابعة انتظام العملية التعليمية.

وتفقد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، كما تم التأكد من توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ وأكد على توفير المناخ الأمن والمحبب للتلاميذ وجعل المدرسة جاذبة لهم.

التأكيد على تفعيل الإشراف اليومي وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب

كما أكد "جمعة"على تفعيل الإشراف اليومي وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتوزيع المهام وتحديد الأدوار والمسؤوليات، على المعلمين ضمانا لتحقيق الانضباط والحرص على سلامة الطلاب والحفاظ على النظافة العامة للمدرسة بجميع مرافقها.

وتم التأكيد على نشر التوعية بما تضمنته لائحة الانضباط بالنسبة لحقوق وواجبات كل من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وكيفية تنفيذ يوم النشاط وحصص المشاهدة بما لا يخل بالخطة الدراسية وتدريس المناهج.

 تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية لتنمية واستثمار مواهب وقدرات الطلاب

وتابع وكيل الوزارة الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة المختلفة، مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية لتنمية واستثمار مواهب وقدرات الطلاب، وناقش وكيل الوزارة الطلاب فيما يتم شرحه للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم الفعالة.

خلال جولته التقى وكيل الوزارة بعدد من أولياء الأمور واستمع الى العديد من مقترحاتهم التي تهدف تنمية مهارات الطلاب التربوية بالمدرسة، مثمنا دور أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية.

وأكد "وكيل الوزارة" على نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

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