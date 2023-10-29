الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إحالة 5 اتفاقيات دولية وتعديلات الضريبة على القيمة المضافة إلى لجان "النواب"

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها

5 اتفاقيات دولية 

وتضمنت قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية  والتي أحيلت إلى لجان المجلس التالي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2023، بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

2)  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 474 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 475 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس "شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

5)   قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

 كما تمت إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

قرارات جمهورية الاتفاقيات الدولية جمهورية مصر العربية الضريبة على القيمة المضافة القيمة المضافة

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