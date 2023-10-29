بمشاركة 36 شركة.. "ملتقى للسلامة والصحة المهنية" بمصانع وشركات الغربية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الغربية الملتقى الثاني للسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "جهود السلامة والصحة المهنية والشراكات المجتمعية في دعم ملف التحول الأخضر والطاقة النظيفة" وذلك على مدار يومين متتاليين، بالتعاون مع جامعة طنطا تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة مسئولي السلامة والصحة المهنية بعدد 36 شركة ومصنع بدائرة المحافظة، وتحت إشراف ومشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حشن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر ثقافتها للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة بتحقيق المكاسب لطرفى العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن.

مديرية العمل بمحافظة الغربية

وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية، أن الملتقى ناقش في اليوم الأول مقدمة حول السلامة والصحة المهنية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر وقام بتقديمها كل من الدكتورة بسمة خلف، والدكتورة أميرة أمين، كما ناقش الدكتور كريم سليمان فى المحاضرة الأولى موضوع التنمية المستدامة وتطبيقاتها، أما المحاضرة الثانية قدمتها الدكتورة هبة ذكي بعنوان إدارة البصمة الكربونية فى مكان العمل وعلاقتها بالسلامة والصحة المهنية.

وقام المهندس محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل بمناقشة التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وأهم تحديثاتها، كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني مناقشة للدكتور كريم سليمان حول الاقتصاد الدوار من منظور الاستدامة والتنمية الاقتصادية، تلاها محاضرة ألقاها المهندس ناصر الشهداوى حول تحليل وتقييم المخاطر، كما جرى تنظيم مناقشة حوارية عن مبادرة المناخ مسئوليتى وحول ربط أهداف التنمية المستدامة والتحول الأخضر والطاقة ومناقشة تجارب نجاح من الحضور مع تبادل الخبرات بينهم.، وفى الختام جرى تسليم شهادات تقدير للشركات المشاركة في الملتقى.