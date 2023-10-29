الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد أبناء قبائل مطروح: موقف السيسى قوى تجاه القضية الفلسطينية ونؤيد جميع قراراته (فيديو)

باسط أبو شناف
باسط أبو شناف

قال باسط أبوشناف، أحد أبناء القبائل بمطروح، إنه يتابع ما يحدث فى غزة من دمار خلال هذه الفترة، وذلك أحزن جميع المصريين، ولكن ما أسعده هو موقف الرئيس السيسى تجاه قضية الشعب الفلسطيني.

موقف السيسي تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح باسط أبوشناف، خلال حديثه لـ"الدستور"، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قويًا وصارمًا خلال حديثه فى مؤتمر قمة القاهرة للسلام للوقوف صفًا واحدًا مع الشعب الفلسطينى.

 الوصول لبر الأمان

 

وأكد أنه كان هناك تخوف من تهجير الشعب الفلسطينى ليس كرهًا فى الشعب الفلسطيني ولكن نتمنى حل هذه القضية على أرض فلسطين الحبيبة، معقبًا: "قضيتنا واحدة وسنقف خلف الرئيس  السيسى حتى نصل لبر الأمان خلال هذه الفترة العصيبة.. داعمين ومؤيدين لجميع القرارات".


 إنجازات على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى

وفى سياق آخر قال ياسر النزاوى، أحد أبناء محافظة مطروح، في تصريح سابق لـ"الدستور"، إن محافظة مطروح شهدت إنجازات على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية من العلمين الجديدة وطريق الإسكندرية مطروح، والاهتمام بالقرى والتجمعات الصحراوية ودخول قرى مطروح بمبادرة حياة كريمة.   

- دعم الرئيس لفترة رئاسية ثالثة 

وأوضح، أنه يدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثالثة لاستكمال مشروعات التنمية والمشروعات القومية "إحنا معاك يا ريس.. مصر فى تقدم طول ما إنت معانا.. وشايفين بعنينا الإنجازات والجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالدولة المصرية".

مطروح أحد أبناء القبائل بمطروح غزة قضية الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي

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