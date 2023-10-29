الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاملي نظافة يسرقان مداخل العقارات في النزهة

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة النزهة، اليوم، حبس عاملين لجمع القمامة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الأغراض من مداخل العقارات بمنطقة النزهة.

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حبس عصابة سرقة مولدات شركات المحمول في الشيخ زايد


طلب سرعة إرسال التحريات الأمنية

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وكشفت التحقيقات الأولية بأن تم  ضبط عاملان جمع قمامة بمنطقة النزهة وبحوزتهما (غطاء بالوعة صرف صحى – باب حديدى لأحد العقارات).

واعترفا أمام جهات التحقيق المختصة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من مدخل العقارات بأسلوب "الخلع"، وارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب وبيعها لعملائهما " مالك مخزن وتاجر خردة "سيئي النية"" تم ضبطهما وبحوزتهما "ميزان - باب حديد"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة النزهة القمامة سرقة مداخل العقارات النزهة

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حبس عصابة سرقة مولدات شركات المحمول في الشيخ زايد

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