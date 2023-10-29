الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"نعمة الأفوكاتو" يدخل مرحلة المونتاج استعدادًا لعرضه فى موسم رمضان 2024

مي عمر
مي عمر

دخل المخرج محمد سامي، في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج حلقات المسلسل الدرامي الجديد "نعمة الأفوكاتو" للنجمة مي عمر، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

 

ويسعى المخرج محمد سامى للانتهاء من مونتاج العمل بالكامل خلال الفترة المقبلة ليكون أول الأعمال الرمضانية الجاهزة للعرض على الشاشة، حيث تم إنجاز تصويره في وقت زمني قياسي. 

وكانت النجمة مي عمر وأبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو" قد انتهوا من أيام من تصوير آخر مشاهد المسلسل بالديكور الرئيسي للعمل في أحد مكاتب المحاماة. 

ويعد مسلسل نعمة الأفوكاتو ثاني بطولات مي عمر المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، حيث كانت أولى تجاربها في البطولة المطلقة من خلال مسلسل لؤلؤ الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه. 

مي عمر في نعمة الأفوكاتو

وتقدم مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبوعلب، تقدمه لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامي ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

أبطال المسلسل

يشارك فى بطولة "نعمة الأفوكاتو" بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددًا من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

 

على جانب آخر، تشارك مي عمر في موسم رأس السنة السينمائي 2024 بفيلمها السينمائي الجديد "بضع ساعات في يوم ما" والذي من المقرر طرحه في دور العرض 18 يناير المقبل، انتهى أبطاله من تصويره بالكامل مطلع العام الجارى، وتعيش مى عمر خلال أحداث الفيلم  قصة حب مع أحمد السعدني.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من بطولة عدد من النجوم منهم هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، ومحمد الشرنوبي،  تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن.

يذكر أن آخر أعمال مى عمر مشاركتها في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال، الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى، ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.

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