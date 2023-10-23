دراما رمضان 2024.. محمد سامى يتفرغ لمونتاج "نعمة الأفوكاتو"

انتهى صناع مسلسل “نعمة الأفوكاتو” من تصوير مشاهد العمل خلال الفترة الماضية، بطولة الفنانة مي عمر، والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024.

ويعكف المخرج محمد سامي خلال الفترة الحالية على الانتهاء من مرحلة المونتاج الأخيرة، ليصبح المسلسل أول عمل رمضاني جاهزًا للعرض ضمن خطة مسلسلات رمضان 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتقدم مى عمر شخصية “محامية” تدعى نعمة أبوعلب، تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامي، ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

يشارك فى بطولة "نعمة الأفوكاتو" بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددًا من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

"بضع ساعات في يوم ما”

من ناحية أخرى، تشارك مي عمر في موسم رأس السنة السينمائي 2024 بفيلمها السينمائي الجديد "بضع ساعات في يوم ما” والمقرر طرحه في دور العرض 18 يناير المقبل.

فيلم" بضع ساعات في يوم ما" من بطولة عدد من النجوم منهم هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، ومحمد الشرنوبي، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن