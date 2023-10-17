مى عمر تسابق الزمن للانتهاء من تصوير «نعمة الافوكاتو»

أوشكت الفنانة مي عمر علي الانتهاء من تصوير مسلسلها الدرامي الجديد “نعمة الافوكاتو” المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

ويواصل المخرج محمد سامى تصوير العمل على قدم وساق للانتهاء منه خلال الشهر الجارى ليدخل بعدها مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه في رمضان ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض.

وعلم “الدستور” أن مي عمر وأسرة “نعمة الافوكاتو” قد انتهت من 70% من مشاهد المسلسل ويتبقى لهم عدد من المشاهد الخارجية للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل.

يعد مسلسل "نعمة الافوكاتو" ثاني بطولات مي عمر المطلقة في الدراما المصرية بعد مسلسل لؤلؤ والذي حققت به نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

كانت أسرة “نعمة الافوكاتو” قد احتفلت منذ أيام بعيد ميلاد النجمة مي عمر في كواليس تصوير المسلسل.

شخصية مي عمر في نعمة الافوكاتو

وتقدم مى عمر شخصية “محامية” تدعى نعمة أبوعلب، تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامي ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

أبطال المسلسل

يشارك فى بطولة "نعمة الأفوكاتو" بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل تدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عددًا من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير.

على جانب آخر، تشارك مي عمر في موسم رأس السنة السينمائي 2024 بفيلمها السينمائي الجديد "بضع ساعات في يوم ما” والذي من المقرر طرحه في دور العرض 18 يناير المقبل، انتهى أبطاله من تصويره بالكامل مطلع العام الجارى، وتعيش مى عمر خلال أحداث الفيلم قصة حب مع أحمد السعدني.

فيلم" بضع ساعات في يوم ما" من بطولة عدد من النجوم منهم هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، ومحمد الشرنوبي، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن

يذكر أن آخر أعمال مى عمر مشاركتها في بطولة مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال، الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من مراد مكرم، داليا مصطفى، ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، محمود فارس، وياسمين رحمي، تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج سعدى وجوهر ومها سليم.