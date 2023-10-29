أخبار فاتتك| عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى غزة.. ومفارقات غريبة حول مباراة الأهلى وصن داونز

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة بشكل تدريجى

قال التليفزيون الفلسطيني، إن هناك عودة للاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة بشكل تدريجي، وأضافت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك 9 شهداء وعددًا من المصابين جراء القصف الإسرائيلي الأخير لوسط قطاع غزة.

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هانى حتحوت يكشف مفارقات غريبة حول مباراة الأهلى وصن داونز

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الأهلي مطالب بتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز الجنوب إفريقي، خلال اللقاء الذي سيقام على استاد لوفتوس الذي يستضيف المباراة والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث يشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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الرئيس السيسى يكتب لـ"الأهرام" فى عددها رقم 50 ألفًا: "تحية تقدير للعاملين بالصحافة"

يحمل عدد جريدة الأهرام الصادر، اليوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، رقم 50 ألفًا، منذ نشأة الصحيفة.

وبهذه المناسبة؛ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة خاصة للجريدة العريقة، التى تصدرت الصفحة الأولى، في مقال ينشر لأول مرة.

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مئات الآلاف يحتجون فى أنحاء العالم دعمًا للفلسطينيين

تظاهر مئات الآلاف في مدن في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا لإظهار الدعم للفلسطينيين بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي وهجومه البري على قطاع غزة.

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