عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة بشكل تدريجى

قال التلفزيون الفلسطيني، إن هناك عودة للاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة بشكل تدريجي.

وأضافت وسائل إعلام فلسطينية، أن هناك 9 شهداء وعدد من المصابين جراء القصف الإسرائيلي الأخير لوسط قطاع غزة.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل منذ قليل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه تم إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لنابلس.

وأضافت أن هناك اشتباكات مسلحة مع الاحتلال شرقي نابلس، موضحة أن هناك قصف إسرائيلي مكثف على شمال قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك قصف إسرائيلي عنيف يستهدف عددا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وانقطعت الاتصالات أمس لساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.